Tuyển Kỹ sư cơ điện Thang Long Real làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu

Mức lương 17 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 178 - 180 - 182 Đường Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

- Tổng hợp, theo dõi và giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công, ATLĐ của các hạng mục: Hệ thống điện, chống sét, cấp thoát nước, HT điện nhẹ, thang máy, HT thông gió, HT điều hòa, PCCC...

- Chủ trì làm việc với Tư vấn giám sát, Nhà thầu trong việc lập, triển khai tiến độ sao cho tiến độ từng công tác, hạng mục phải phù hợp với tiến độ của giai đọan và tổng thể của dự án.

- Kiểm tra bản vẽ shopdrawing, biện pháp thi công, mẫu vật tư, thiết bị thuộc chuyên môn và phạm vi công việc của mình, trình quản lý công trường phê duyệt.

- Kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng, khối lượng thanh toán, khối lượng quyết toán của nhà thầu thi công/ hạng mục công tác được phân công phụ trách.

- Tham gia trực tiếp cùng TVGS nghiệm thu công việc (nếu cần thiết), giai đoạn và hạng mục công trình.

- Thực hiện các công việc khác do cấp quản lý phân công.

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành điện dân dụng hoặc chuyên ngành cấp thoát nước

Am hiểu biện pháp thi công; Xử lý các tình huống, sự cố có thể xảy ra trong công trường

Tại Thang Long Real Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng nhân các ngày Lễ/Tết theo quy định của Nhà nước (gồm 2 khoản tiền thưởng: theo chính sách của Công ty và chính sách của Công đoàn);

- Thưởng thành tích định kỳ và đột xuất cho cá nhân hoặc tập thể;

- Thưởng lương tháng 13;

- Thưởng hiệu quả kinh doanh (tùy tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty);

- Thưởng thâm niên: Thưởng trên mỗi lần đủ 5 năm thâm niên, các mốc 5, 10, 15, 20,…

- Chính sách ưu đãi mua sản phẩm của công ty với chiết khấu đặc biệt cho CBNV;

- Tặng quà nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV: Sinh nhật, quà cho CBNV nữ nhân ngày 8/3, 20/10;

- Các khoản trợ cấp: Kết hôn, tang chế, ốm đau, thai sản, công tác, giao tế, đồng phục;

- Được hưởng chế độ nghỉ dưỡng 1 lần/năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thang Long Real

