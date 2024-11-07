Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH DECHANG VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 23 Triệu

Kỹ sư ME là người chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra, giám sát quá trình thi công cơ điện.

Thực hiện xác nhận bản vẽ.

Trong trường hợp có sai sót kỹ sư cơ điện sẽ yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện điều chỉnh.

Phối hợp các phòng ban khác để xử lý vấn đề phát sinh khi thi công.

Kiểm soát toàn bộ chất lượng của các hạng mục điện ngoài công trường để đảm bảo quá trình thực hiện đúng với thiết kế, yêu cầu và đúng theo hồ sơ mời thầu.

Nghiệm thu các sản phẩm chế tạo sẵn, các vật liệu, các trang thiết bị được sử dụng cho công trình.

Nghiệm thu các giai đoạn thi công, các bộ phận, và quá trình xây dựng.

Nghiệm thu các hạng mục công trình đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Thực hiện lập báo cáo định kỳ các công việc liên quan đến tiến độ thi công, các công việc được cấp trên giao phó để gửi báo cáo theo yêu cầu.