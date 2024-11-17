Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company

Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương

- Văn Bình

- Thường Tín

- Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý hệ thống cơ điện nhà máy phục vụ cho sản xuất của nhà máy dược phẩm GMP-WHO: Hệ thống PCCC, Hệ thống điện, Hệ thống HVAC, Hệ thống nước tinh
khiết, hệ thống nước cất, hệ thống khí nén, điện nhẹ...
- Tham gia Rà soát URS, DQ, OQ,PQ...của hệ thống được giao
- Các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo giao phó

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kỹ thuật điện, Tự động hóa, Cơ khí, Điện, Điện – Điều hòa, Xây dựng, cao đẳng điện lạnh...
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm quản lý hệ thống Cơ điện nhà máy sản xuất
- Kỹ năng đọc, bóc tách bản vẽ và thiết kế tốt.
- Sử dụng tốt tin học văn phòng và Autocad,...
-Có kiến thức về điện, điều hòa PCCC

Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: theo thỏa thuận, tương xứng với năng lực + thưởng KPI
Được ký Hợp Đồng Lao Động + BHXH theo quy định của công ty
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty (thăm hỏi, ốm đau, thai sản, cưới hỏi....)
Được hỗ trợ ăn ca, hỗ trợ ca đêm, hỗ trợ thuê nhà, chế độ bỉm sữa cho con ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: KCN Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

