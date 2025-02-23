Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Phúc Hưng Thịnh làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Bình: KCN Đông Phong, Đông Hưng, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát mặt bằng, triển khai bản vẽ kỹ thuật, lập biện pháp thi công, tiến độ thi công.

Triền khai bản vẽ thi công, bóc khối lượng, lập dự toán.

Làm hồ sơ nghiệm thu, thanh toán công trình.

Quản lý hồ sơ chất lượng công trình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành cơ điện, cấp thoát nước, nhiệt lạnh.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Autocad, ưu tiên các ứng viên có khả năng vẽ Revit

Tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Phúc Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực

Được đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Được phụ cấp khi đi công tác, công trường.

Được hưởng đầy đủ các loại BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.

Các chế độ khác: Thưởng, phúc lợi... theo quy định của Công ty.

Thời gian làm việc: từ 8h00 đến 17h30

Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu.

Công việc ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Phúc Hưng Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin