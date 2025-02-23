Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Phúc Hưng Thịnh làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Phúc Hưng Thịnh
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Phúc Hưng Thịnh

Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Phúc Hưng Thịnh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Bình: KCN Đông Phong, Đông Hưng, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát mặt bằng, triển khai bản vẽ kỹ thuật, lập biện pháp thi công, tiến độ thi công.
Triền khai bản vẽ thi công, bóc khối lượng, lập dự toán.
Làm hồ sơ nghiệm thu, thanh toán công trình.
Quản lý hồ sơ chất lượng công trình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành cơ điện, cấp thoát nước, nhiệt lạnh.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Autocad, ưu tiên các ứng viên có khả năng vẽ Revit

Tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Phúc Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực
Được đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được phụ cấp khi đi công tác, công trường.
Được hưởng đầy đủ các loại BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.
Các chế độ khác: Thưởng, phúc lợi... theo quy định của Công ty.
Thời gian làm việc: từ 8h00 đến 17h30
Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu.
Công việc ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Phúc Hưng Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Phúc Hưng Thịnh

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Phúc Hưng Thịnh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 12D-A10, Khu đô thị Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

