Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Phúc Đồng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Phúc Đồng
- Hà Nội: Tòa nhà HOPE Residences, phố Chu Huy Mân, quận Long Biên, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận
• Triển khai thiết kế bản vẽ bằng phần mềm chuyên dụng: Auto card, Revit…
• Bóc tách khối lượng vật tư theo bản vẽ thiết kế để tính toán đặt vật tư
• Hỗ trợ GĐ Khối QLDA quản lý các công việc Cơ điện của dự án, đảm bảo dự án hoàn thành đạt được 3 chỉ tiêu chí:
- Quản lý chi phí: đảm bảo tất cả các chi phí xây dựng liên quan đến Cơ điện c ủa Dự án phù hợp với Hợp đồng đã được ký kết.
- Quản lý tiến độ: đảm bảo tiến độ của dự án theo đúng tiến độ Hợp đồng.
- Quản lý chất lượng: đảm bảo chất lượng của công trình tuân thủ đúng theo thiết kế và các quy định về Xây dựng.
• Quản lý, nghiệm thu các công việc liên quan đến Cơ điện của Dự án trong quá trình thi công theo bản vẽ thi công được phê duyệt.
• Tham gia và hỗ trợ các công việc thủ tục pháp lý liên quan đến dự án theo yêu cầu của GĐ Khối QLDA
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu công việc:
• Trình độ: Đại học, ngành nhiệt lạnh, điện lạnh, PCCC, hệ thống điện, tự động hóa, điện công nghiệp…
• Tuổi từ 25-35 tuổi
Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Phúc Đồng Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Phúc Đồng
