Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Phúc Đồng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Triển khai thiết kế bản vẽ bằng phần mềm chuyên dụng: Auto card, Revit…

• Bóc tách khối lượng vật tư theo bản vẽ thiết kế để tính toán đặt vật tư

• Hỗ trợ GĐ Khối QLDA quản lý các công việc Cơ điện của dự án, đảm bảo dự án hoàn thành đạt được 3 chỉ tiêu chí:

- Quản lý chi phí: đảm bảo tất cả các chi phí xây dựng liên quan đến Cơ điện c ủa Dự án phù hợp với Hợp đồng đã được ký kết.

- Quản lý tiến độ: đảm bảo tiến độ của dự án theo đúng tiến độ Hợp đồng.

- Quản lý chất lượng: đảm bảo chất lượng của công trình tuân thủ đúng theo thiết kế và các quy định về Xây dựng.

• Quản lý, nghiệm thu các công việc liên quan đến Cơ điện của Dự án trong quá trình thi công theo bản vẽ thi công được phê duyệt.

• Tham gia và hỗ trợ các công việc thủ tục pháp lý liên quan đến dự án theo yêu cầu của GĐ Khối QLDA