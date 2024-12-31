Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tín Phát Đồng Nai làm việc tại Đồng Nai thu nhập 400 - 600 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tín Phát Đồng Nai
Mức lương
400 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Đồng Nai, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 400 - 600 USD
• Trực tiếp giám sát và triển khai công việc.
• Tổ chức, lập biện pháp thi công, lập bảng tiến độ dự án.
• Đọc hiểu và bóc tách các bản vẽ kỹ thuật cho thi công.
• Quản lý vật tư, thiết bị, hàng hóa trên công trường.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện nghiệm thu, hoàn công công trình, chuẩn bị hồ sơ hoàn công.
Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuật liên quan cơ khí, chế tạo máy, cơ điện tử.
• Khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng giải quyết các vấn đề xảy ra trên công trường.
• Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp làm việc với mọi người trên công trường.
• Sử dụng tin học văn phòng cơ bản.
• Sử dụng các phần mềm triển khai bản vẽ 2D, 3D (được đào tạo).
• Chấp nhận sinh viên mới ra trường (sẽ được đào tạo).
Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tín Phát Đồng Nai Thì Được Hưởng Những Gì
