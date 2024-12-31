Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tín Phát Đồng Nai làm việc tại Đồng Nai thu nhập 400 - 600 USD

Mức lương 400 - 600 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đồng Nai, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 400 - 600 USD

• Trực tiếp giám sát và triển khai công việc.

• Tổ chức, lập biện pháp thi công, lập bảng tiến độ dự án.

• Đọc hiểu và bóc tách các bản vẽ kỹ thuật cho thi công.

• Quản lý vật tư, thiết bị, hàng hóa trên công trường.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện nghiệm thu, hoàn công công trình, chuẩn bị hồ sơ hoàn công.

Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuật liên quan cơ khí, chế tạo máy, cơ điện tử.

• Khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng giải quyết các vấn đề xảy ra trên công trường.

• Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp làm việc với mọi người trên công trường.

• Sử dụng tin học văn phòng cơ bản.

• Sử dụng các phần mềm triển khai bản vẽ 2D, 3D (được đào tạo).

• Chấp nhận sinh viên mới ra trường (sẽ được đào tạo).

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tín Phát Đồng Nai Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tín Phát Đồng Nai

