Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: Thôn Hội Sơn, Xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn

Cập nhật và lập danh mục dự phòng an toàn cho các vật tư thiết bị cơ

Tập hợp kiểm tra và bổ sung bản vẽ, tài liệu thiết bị phục vụ nghiên cứu, sữa sữa và cải tiến thiết bị, dây chuyền.

Phối hợp các đơn vị kiểm tra các thiết bị, chi tiết hư hỏng, theo dõi vật tư dự phòng tồn kho.

Lập sổ theo dõi vật tư thiết bị mang ra bên ngoài sữa chữa gia công để phục vụ công tác quản lý vật tư.

Cập nhật hằng ngày công tác bảo trì sữa chữa máy móc các Dây chuyền sản xuất, theo dõi vật tư, thiết bị tồn kho, đề xuất dự phòng theo định mức quy định.

Nghiên cứu các vật tư có tính chất kỹ thuật phục vụ nhu cầu thay thế dự phòng.

Đánh giá, lập định mức dự phòng an toàn cho dây chuyền.

Nghiên cứu cải tiến thiết bị khi có nhu cầu.

Một số công việc khác theo sự điều phối cấp quản lý (nếu có).

Nam, Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy, tự động hóa hoặc chuyên ngành tương đương.

Nắm vững kiến thức chuyên ngành

Đọc hiểu bản vẽ Kỹ thuật, thành thạo phần mềm vẽ Kỹ thuật

Tiếng anh giao tiếp Tốt, trình độ B trở lên

Thành thạo Tin học văn phòng: Word, Excel, Autocad,..

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

Có tư duy nhạy bén, trung thực, sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc,...

- Lương cạnh tranh theo năng lực

- Phụ cấp cơm & đồng phục theo quy định Công ty

- Phụ cấp thâm niên khi làm việc tại Công ty 2 năm trở lên.

- Thưởng lương tháng 13, ngày sinh nhật, ngày thành lập HSG,...

- Khám sức khỏe, du lịch hàng năm.

- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm XH, YT, TN theo quy định của nhà nước.

- Được tham gia BH tai nạn 24/24.

- Chế độ nghỉ phép: 12 ngày phép/năm.

- Các khoản thưởng khác (nếu có phát sinh).

