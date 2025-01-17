Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Định: Thôn Hội Sơn, Xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Cập nhật và lập danh mục dự phòng an toàn cho các vật tư thiết bị cơ
Tập hợp kiểm tra và bổ sung bản vẽ, tài liệu thiết bị phục vụ nghiên cứu, sữa sữa và cải tiến thiết bị, dây chuyền.
Phối hợp các đơn vị kiểm tra các thiết bị, chi tiết hư hỏng, theo dõi vật tư dự phòng tồn kho.
Lập sổ theo dõi vật tư thiết bị mang ra bên ngoài sữa chữa gia công để phục vụ công tác quản lý vật tư.
Cập nhật hằng ngày công tác bảo trì sữa chữa máy móc các Dây chuyền sản xuất, theo dõi vật tư, thiết bị tồn kho, đề xuất dự phòng theo định mức quy định.
Nghiên cứu các vật tư có tính chất kỹ thuật phục vụ nhu cầu thay thế dự phòng.
Đánh giá, lập định mức dự phòng an toàn cho dây chuyền.
Nghiên cứu cải tiến thiết bị khi có nhu cầu.
Một số công việc khác theo sự điều phối cấp quản lý (nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy, tự động hóa hoặc chuyên ngành tương đương.
Nắm vững kiến thức chuyên ngành
Đọc hiểu bản vẽ Kỹ thuật, thành thạo phần mềm vẽ Kỹ thuật
Tiếng anh giao tiếp Tốt, trình độ B trở lên
Thành thạo Tin học văn phòng: Word, Excel, Autocad,..
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương
Có tư duy nhạy bén, trung thực, sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc,...

Tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh theo năng lực
- Phụ cấp cơm & đồng phục theo quy định Công ty
- Phụ cấp thâm niên khi làm việc tại Công ty 2 năm trở lên.
- Thưởng lương tháng 13, ngày sinh nhật, ngày thành lập HSG,...
- Khám sức khỏe, du lịch hàng năm.
- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm XH, YT, TN theo quy định của nhà nước.
- Được tham gia BH tai nạn 24/24.
- Chế độ nghỉ phép: 12 ngày phép/năm.
- Các khoản thưởng khác (nếu có phát sinh).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Hội Sơn, Xã Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

