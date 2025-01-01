Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng viêt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng viêt nam
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa SME Hoàng Gia, Tô Hiệu, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Thực hiện thiết kế, bóc, tách chi tiết, lập định mức vật tư cơ khí các sản phẩm như: cẩu trục, cổng trục, cẩu chân đế, cẩu quay...
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Sử dụng thành thạo phần mềm đồ hoạ (AutoCAD, SAP2000...)
Tại Công ty cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng viêt nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ lương, thưởng cạnh tranh
- Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13
- Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng
- Được công ty đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN...
- Chế độ du lịch hàng năm.
- Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13
- Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng
- Được công ty đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN...
- Chế độ du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng viêt nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI