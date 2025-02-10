Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMOSA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí

- Lên bản vẽ sản xuất cơ khí-vỏ tủ điện, bóc tách khối lượng bản vẽ ( khối lượng tôn- đồng thanh cái )- đối với kỹ sư cơ khí

- Lên bản vẽ layout, mạch điều khiển tủ điện, bóc tách khối lượng bản vẽ ( các thiết bị điều khiển )- đối với kỹ sư điện.

- Support dự án theo yêu cầu của khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành cơ khí, điện, tự động hóa ưu tiên đã từng làm thiết kế tủ điện.

- Biết sử dụng phần mềm thiết kế cơ bản như : Autocad, Inventor... ( ưu tiên ứng viên biết sử dụng Inventor với vị trí kỹ sư cơ khí)

- Kỹ năng giao tiếp tốt, hòa đồng, vui vẻ

- Có trách nhiệm với công việc, quản lý và theo dõi sát sao các dự án mình phụ trách

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMOSA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : cao so với mặt bằng chung thị trường

- Được tiếp xúc và đào tạo với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tủ điện.

- Xét tăng lương thưởng hàng năm theo năng lực và mức độ hoàn thành công việc, được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ thưởng lễ Tết, du lịch nghỉ mát hàng năm theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMOSA VIỆT NAM

