Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần Brasler Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Long Biên, Huyện Gia Lâm

Thực hiện công tác khảo sát hiện trường, đưa ra giải pháp kỹ thuật hợp lý theo nhu cầu của khách hàng

Thực hiện bóc tách, dự toán khối lượng, vật tư phục vụ công tác sản xuất và báo giá tới khách hàng.

Phối hợp phòng Kinh doanh để thuyết trình cho khách hàng về phương án kỹ thuật

Kết hợp với bộ phận sản xuất đảm bảo việc sản xuất theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tiến độ.

- Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học ngành cơ khí chế tạo

- Sử dụng thành thạo AutoCad/Solidworks/NX

- Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên.

- Có kinh nghiệm thiết kế các linh kiện sản phẩm cơ khí ngành nước hoặc linh kiện oto xe máy

- Ưu tiên có kiến thức về dung sai, vật liệu, các phương pháp gia công cơ khí, xử lý bề mặt.

- Trung thực, cẩn thận, chủ động, nghiêm túc, ham học hỏi, biết cách tự giải quyết vấn đề

Tại Công ty Cổ phần Brasler Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 14-18 triệu/tháng

- Thưởng các ngày lễ, tết theo qui định của công ty.

- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

- Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Brasler Việt Nam

