Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Bơm Châu Âu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

1.1. Chế độ công đãi ngộ.

- Mức lương: 15-20 triệu

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ và phúc lợi xã hội theo Luật Lao động (nghỉ phép, nghỉ ốm…).

- Thưởng 1-3 tháng lương/ năm đối với nhân viên gắn bó 12 tháng và đạt thành tích tốt trong công việc theo quy định của công ty

1.2. Mô tả công việc.

- Quản lý các công trình được giao đảm bảo thi công đúng tiến độ được duyệt, chất lượng công trình theo tiêu chuẩn và thiết kế được duyệt, đảm bảo vệ sinh an toàn. Tổ chức thực hiện thi công phần cơ khí liên quan đến các dự án thi công nhà máy xử lý nước, đường ống cấp và thoát nước (ống gang, ống HDPE, ống uPVC…).

- Tổ chức thi công lắp đặt bồn bể chứa nước, thiết bị xử lý nước bằng thép dung tích lớn từ 500 m3 – 10.000 m3

- Kiểm tra, phê duyệt và kiểm soát biện pháp thi công, bản vẽ shop drawing, tiến độ thi công chi tiết của nhà thầu ban đầu và trong suốt quá trình thi công.

- Kiểm soát các thay đổi, phát sinh trên công trường để kịp thời phê duyệt hoặc báo cáo xin phê duyệt từ cấp trên.

- Nghiệm thu bàn giao công trình cho bộ phận hoạt động và các bộ phận liên quan.

- Chịu trách nhiệm về công tác ATLĐ, VSLĐ, phòng chống cháy nổ (PCCC) trên công trường theo quy định.