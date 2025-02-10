Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KÍNH CHỐNG CHÁY VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KÍNH CHỐNG CHÁY VIỆT
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KÍNH CHỐNG CHÁY VIỆT

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KÍNH CHỐNG CHÁY VIỆT

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 66 Cốm Vòng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thiết kế cửa thép, cửa kính khung thép trên phần mềm AutoCad, Solidworks...
- Làm bản vẽ gia công, tiến độ gia công, bóc tách khối lượng, dự trù vật tư...
- Giám sát quá trình sản xuất, gia công.
- Hỗ trợ, trao đổi kỹ thuật với quản lý dự án, Quản đốc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành cơ khí
- Kinh nghiệm: 2 năm (ưu tiên đã có kinh nghiệm về kim loại tấm)
- Sử dụng thành thạo các phần mềm: AutoCad, Solidworks, tin học văn phòng...
- Có sức khỏe, khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KÍNH CHỐNG CHÁY VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 12tr đến 15tr (tùy theo năng lực, kinh nghiệm)
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định
- Thưởng tháng 13, phép năm, Lễ tết, Sinh nhật, cơm trưa và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KÍNH CHỐNG CHÁY VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KÍNH CHỐNG CHÁY VIỆT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KÍNH CHỐNG CHÁY VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: P503 - Tòa B4 - 66 Cốm Vòng - Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam

Khu Vực

