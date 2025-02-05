Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ PHƯƠNG ĐÔNG
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ PHƯƠNG ĐÔNG

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ PHƯƠNG ĐÔNG

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Biệt thự BT5, số 52 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Hiểu biết và có kinh nghiệm làm việc với hệ thống máy móc
- Khảo sát thực tế, làm việc khách hàng về kỹ thuật, triển khai bản vẽ shop trình duyệt
- Chi tiết công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên từ 23-30 tuổi, ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
- Biết chạy dự toán cơ khí, xây dựng
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Biết sử dụng phần mềm Auto Cad, word, exel
- Có kỹ năng thương lượng, đàm phán và maketing.
- Làm việc độc lập, chịu áp lực công việc tốt, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, tinh thần cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ PHƯƠNG ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Thoả thuận theo năng lực (Từ 8-15 triệu/tháng) + thưởng theo dự án + và các phúc lợi khác
- Xét tăng lương hàng năm theo quy định công ty
- Sau thử việc sẽ được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước.
- Được đào tạo về kỹ năng cần thiết cho công việc
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. Có cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ PHƯƠNG ĐÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ PHƯƠNG ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ PHƯƠNG ĐÔNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Biệt thự BT5, số 52 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

