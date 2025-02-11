Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần điện tử y tế Medda làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: QW67+85V, QL1A, Nam Phong, Phú Xuyên, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Theo dõi và kiểm tra kỹ thuật hàng hóa

Thực hiện các công việc liên quan đến bản vẽ, bóc tách khối lượng, hồ sơ đấu thầu

Giám sát thi công nhà máy

Làm hồ sơ chứng từ thi công nghiệm thu công trình

Thực hiện vẽ chi tiết, máy móc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành cơ khí, cơ điện tử hoặc cơ điện.

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm.

Thông minh, nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ.

Có khả năng làm việc ngoài giờ hành chính hoặc đi công tác ngoài tỉnh tùy theo tính chất của công việc.

Tại Công ty Cổ phần điện tử y tế Medda Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng.

Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật (BHXH + BHYT,...) và theo chính sách của công ty.

Được cung cấp các dụng cụ, vật dụng chuyên dụng phục vụ cho nhu cầu công việc.

Làm việc trong môi trường năng động, hiện đại và tiếp xúc với các trang thiết bị điện tử cao cấp, với nhiều kiến thức mới, và chuyên sâu hơn về điện tử

Làm việc 8h/ngày, từ thứ 2 tới thứ 6 và sáng thứ 7 (8h-12h) (nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật), nghỉ các ngày lễ tết (hưởng full lương).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần điện tử y tế Medda

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin