Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần điện tử y tế Medda làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty Cổ phần điện tử y tế Medda
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: QW67+85V, QL1A, Nam Phong, Phú Xuyên, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Theo dõi và kiểm tra kỹ thuật hàng hóa
Thực hiện các công việc liên quan đến bản vẽ, bóc tách khối lượng, hồ sơ đấu thầu
Giám sát thi công nhà máy
Làm hồ sơ chứng từ thi công nghiệm thu công trình
Thực hiện vẽ chi tiết, máy móc theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành cơ khí, cơ điện tử hoặc cơ điện.
Kinh nghiệm: Dưới 1 năm.
Thông minh, nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ.
Có khả năng làm việc ngoài giờ hành chính hoặc đi công tác ngoài tỉnh tùy theo tính chất của công việc.
Kinh nghiệm: Dưới 1 năm.
Thông minh, nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ.
Có khả năng làm việc ngoài giờ hành chính hoặc đi công tác ngoài tỉnh tùy theo tính chất của công việc.
Tại Công ty Cổ phần điện tử y tế Medda Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng.
Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật (BHXH + BHYT,...) và theo chính sách của công ty.
Được cung cấp các dụng cụ, vật dụng chuyên dụng phục vụ cho nhu cầu công việc.
Làm việc trong môi trường năng động, hiện đại và tiếp xúc với các trang thiết bị điện tử cao cấp, với nhiều kiến thức mới, và chuyên sâu hơn về điện tử
Làm việc 8h/ngày, từ thứ 2 tới thứ 6 và sáng thứ 7 (8h-12h) (nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật), nghỉ các ngày lễ tết (hưởng full lương).
Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật (BHXH + BHYT,...) và theo chính sách của công ty.
Được cung cấp các dụng cụ, vật dụng chuyên dụng phục vụ cho nhu cầu công việc.
Làm việc trong môi trường năng động, hiện đại và tiếp xúc với các trang thiết bị điện tử cao cấp, với nhiều kiến thức mới, và chuyên sâu hơn về điện tử
Làm việc 8h/ngày, từ thứ 2 tới thứ 6 và sáng thứ 7 (8h-12h) (nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật), nghỉ các ngày lễ tết (hưởng full lương).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần điện tử y tế Medda
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI