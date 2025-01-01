Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VINMACHINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu CN Đồng Sen, Xã Trường Yên, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thiết kế, bóc tách bản vẽ, bóc tách vật tư theo yêu cầu của cấp trên

- Lập các báo cáo công việc theo form mẫu quy định

- Lập các biên bản nghiệm thu công việc theo yêu cầu của chủ đầu tư và công ty

- Các công việc khác liên quan theo yêu cầu của BGĐ và trưởng phòng

- Sửa chữa, thay thế phụ tùng cho sản phẩm trong thời gian bảo hành

- Cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo trì cho khách hàng.

- Thực hiện vận hành và khắc phục sự cố các thiết bị, máy đóng gói, dây chuyền sản xuất, máy chế biến thực phẩm, máy chiết rót, máy dược phẩm....

- Sửa chữa, bảo trì máy nén khí trục vít, máy nén khí Piston cao áp...

- Lên kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì hệ thống máy móc, thiết bị.

- Lập nhu cầu vật tư, phụ tùng sử dụng hàng ngày tại các thiết bị được phân công

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 22-30

- Bằng cấp: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành cơ khí hoặc các ngành liên quan

- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế : NX hoặc Solidwork, Autocad

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về ngành cơ khí chế tạo Tank, bồn, đường ống nghành Bia, sữa, Nước giải khát...

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VINMACHINE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo năng lực: Từ 12 - 15 triệu/ tháng, có cơ hội tăng thu thêm thu nhập (thỏa thuận khi phỏng vấn)

- Chế độ thưởng hấp dẫn: Thưởng ngày lễ, Tết, dự án....

- Có thể kết thúc thời gian thử việc sớm – dưới 2 tháng tùy năng lực.

- Làm việc cùng đội ngũ nhân sự ưu tú, thân thiện, hòa đồng, thắng thắn, đa dạng lứa tuổi (2xxx-197x)

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo kiến thức và kĩ năng cần thiết trong việc

- Có nhiều cơ hội học tập, tiếp cận, được cập nhật về các sản phẩm mới, giải pháp mới.

- Được thể hiện bản thân khi tham gia các dự án mới ...

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT... theo quy định của Pháp luật

- Hỗ trợ khác: điện thoại, xăng xe, công tác phí, ăn trưa tại Công ty...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VINMACHINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.