Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Công nghệ Cad/Cam Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty TNHH Công nghệ Cad/Cam Việt Nam
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: B11
- 05A Vinhome Hàm Nghi
- Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Trực tiếp thực hiện các công việc lắp đặt, chuyển giao công nghệ các thiết bị máy cơ khí như máy phay CNC, tiện CNC, dây chuyền tự động, ...
Có thể vận hành, gia công sản phẩm trên máy phay, tiện CNC thử nghiệm
Biết khảo sát, lên phương án và trực tiếp bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp phần cơ khí của thiết bị (máy phay CNC, tiện CNC, dây chuyền tự động, ...)
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng nghề, Đại học kỹ thuật cơ khí chế tạo, cơ điện tử. Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm.
Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm.
Biết về các máy cơ khí phổ thông: Tiện, phay, khoan, mài, gia công tấm ....
Biết về các sản phẩm Tools cho các máy gia công cơ khí: Phay, tiện CNC...
Hiểu biết dụng cụ cắt, dụng cụ đo, giá kẹp trong ngành cơ khí chế tạo.
Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm.
Biết về các máy cơ khí phổ thông: Tiện, phay, khoan, mài, gia công tấm ....
Biết về các sản phẩm Tools cho các máy gia công cơ khí: Phay, tiện CNC...
Hiểu biết dụng cụ cắt, dụng cụ đo, giá kẹp trong ngành cơ khí chế tạo.
Tại Công ty TNHH Công nghệ Cad/Cam Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng các quyền lợi về: BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo các quy định của Nhà nước.
Chế độ nâng lương và thưởng lễ, tết, quý hấp dẫn.
Chính thức được nghỉ luôn phiên 1 ngày Thứ 7/tháng
Được xét tăng lương 2 lần/năm
Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp.
Chế độ nâng lương và thưởng lễ, tết, quý hấp dẫn.
Chính thức được nghỉ luôn phiên 1 ngày Thứ 7/tháng
Được xét tăng lương 2 lần/năm
Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Cad/Cam Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI