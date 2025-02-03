Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Công nghệ Cad/Cam Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B11 - 05A Vinhome Hàm Nghi - Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Trực tiếp thực hiện các công việc lắp đặt, chuyển giao công nghệ các thiết bị máy cơ khí như máy phay CNC, tiện CNC, dây chuyền tự động, ...

Có thể vận hành, gia công sản phẩm trên máy phay, tiện CNC thử nghiệm

Biết khảo sát, lên phương án và trực tiếp bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp phần cơ khí của thiết bị (máy phay CNC, tiện CNC, dây chuyền tự động, ...)

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng nghề, Đại học kỹ thuật cơ khí chế tạo, cơ điện tử. Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm.

Biết về các máy cơ khí phổ thông: Tiện, phay, khoan, mài, gia công tấm ....

Biết về các sản phẩm Tools cho các máy gia công cơ khí: Phay, tiện CNC...

Hiểu biết dụng cụ cắt, dụng cụ đo, giá kẹp trong ngành cơ khí chế tạo.

Tại Công ty TNHH Công nghệ Cad/Cam Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng các quyền lợi về: BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo các quy định của Nhà nước.

Chế độ nâng lương và thưởng lễ, tết, quý hấp dẫn.

Chính thức được nghỉ luôn phiên 1 ngày Thứ 7/tháng

Được xét tăng lương 2 lần/năm

Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Cad/Cam Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.