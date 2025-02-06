Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Km 26 Khê Than, Phú Nghĩa,, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thiết kế các chi tiết, sản phẩm theo đơn đặt hàng.

Lên định mức BOM vật tư của mỗi đơn hàng

Thiết kế các giải pháp lắp đặt quạt tại công trình.

Tư vấn các giải pháp thông gió với khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học ngành cơ khí, chế tạo máy, cơ điện tử

Sử dụng thành thạo Autocad 2D, Soliword, Tin học văn phòng

Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề

Tinh thần ham học hỏi, Sáng tạo trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 8tr-15tr + hệ số công tác + thưởng

- Được hướng dẫn, đào tạo để tiếp nhận công việc.

- Làm việc trong môi trường thân thiện, tích cực, có nhiều cơ hội học tập phát triển bản thân, học tập nâng cáo kỹ năng

- Được tham gia các lớp đào tạo nâng cao các kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU

