Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Km 26 Khê Than, Phú Nghĩa,, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Thiết kế các chi tiết, sản phẩm theo đơn đặt hàng.
Lên định mức BOM vật tư của mỗi đơn hàng
Thiết kế các giải pháp lắp đặt quạt tại công trình.
Tư vấn các giải pháp thông gió với khách hàng.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học ngành cơ khí, chế tạo máy, cơ điện tử
Sử dụng thành thạo Autocad 2D, Soliword, Tin học văn phòng
Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, Chưa có kinh nghiệm được đào tạo
Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề
Tinh thần ham học hỏi, Sáng tạo trong công việc
Sử dụng thành thạo Autocad 2D, Soliword, Tin học văn phòng
Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, Chưa có kinh nghiệm được đào tạo
Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề
Tinh thần ham học hỏi, Sáng tạo trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Từ 8tr-15tr + hệ số công tác + thưởng
- Được hướng dẫn, đào tạo để tiếp nhận công việc.
- Làm việc trong môi trường thân thiện, tích cực, có nhiều cơ hội học tập phát triển bản thân, học tập nâng cáo kỹ năng
- Được tham gia các lớp đào tạo nâng cao các kỹ năng
- Được hướng dẫn, đào tạo để tiếp nhận công việc.
- Làm việc trong môi trường thân thiện, tích cực, có nhiều cơ hội học tập phát triển bản thân, học tập nâng cáo kỹ năng
- Được tham gia các lớp đào tạo nâng cao các kỹ năng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI