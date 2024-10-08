Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH ELECO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 6 Tòa nhà Cảng Sài Gòn, số 03 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM, Quận 4

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Nghiên cứu sản phẩm và thực hiện các công việc liên quan đến kỹ thuật của các sản phẩm thiết bị tủ điện trung - hạ thế, trạm biến áp,... cho các dự án. Tham gia soạn và chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật trong các gói thầu vật tư thiết bị . Làm việc với nhà cung cấp thiết bị, vật tư để thu thập thông tin, cập nhật thiết bị và công nghệ mới phục vụ cho hồ sơ đấu thầu (Siemens, NKT,...) Được đào tạo các qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật trong vận hành, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp hệ thống tủ điện trung hạ thế. Hỗ trợ công trường các vấn đề về kỹ thuật.

Nghiên cứu sản phẩm và thực hiện các công việc liên quan đến kỹ thuật của các sản phẩm thiết bị tủ điện trung - hạ thế, trạm biến áp,... cho các dự án.

Tham gia soạn và chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật trong các gói thầu vật tư thiết bị .

Làm việc với nhà cung cấp thiết bị, vật tư để thu thập thông tin, cập nhật thiết bị và công nghệ mới phục vụ cho hồ sơ đấu thầu (Siemens, NKT,...)

Được đào tạo các qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật trong vận hành, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp hệ thống tủ điện trung hạ thế.

Hỗ trợ công trường các vấn đề về kỹ thuật.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên , chuyên ngành: Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện công nghiệp, Tự động hóa... Ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Tiếng Anh: Đọc hiểu các tài liệu về kỹ thuật điện, tin học văn phòng. Thành thạo word, excel, ..... Kỹ năng tự phát triển bản thân, kỹ năng làm việc nhóm Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng đàm phán, thuyết trình tốt. Có trách nhiệm với công việc Phẩm chất, đạo đức, tác phong làm việc tốt

Tốt nghiệp đại học trở lên , chuyên ngành: Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện công nghiệp, Tự động hóa...

Ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Tiếng Anh: Đọc hiểu các tài liệu về kỹ thuật điện, tin học văn phòng.

Thành thạo word, excel, .....

Kỹ năng tự phát triển bản thân, kỹ năng làm việc nhóm

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng đàm phán, thuyết trình tốt.

Có trách nhiệm với công việc

Phẩm chất, đạo đức, tác phong làm việc tốt

Tại CÔNG TY TNHH ELECO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000.000đ - 15.000.000đ (hoặc thỏa thuận theo năng lực) Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6 (8:00 - 17:00), Sáng thứ 7 làm việc tại nhà Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển nghề nghiệp Lương tháng 13, 14... và đầy đủ các chế độ theo qui định nhà nước + thưởng hiệu quả công việc khi hoàn thành công việc được giao. Thưởng các dịp lễ: 30/04 - 01/05, 02/09, Tết Dương lịch, sinh nhật bản thân, sinh nhật công ty Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNNN,... theo quy định. Chế độ nghỉ mát hàng năm Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.....

Mức lương: 12.000.000đ - 15.000.000đ (hoặc thỏa thuận theo năng lực)

Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6 (8:00 - 17:00), Sáng thứ 7 làm việc tại nhà

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển nghề nghiệp

Lương tháng 13, 14... và đầy đủ các chế độ theo qui định nhà nước + thưởng hiệu quả công việc khi hoàn thành công việc được giao.

Thưởng các dịp lễ: 30/04 - 01/05, 02/09, Tết Dương lịch, sinh nhật bản thân, sinh nhật công ty

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNNN,... theo quy định.

Chế độ nghỉ mát hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ELECO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin