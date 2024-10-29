Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp Pro Company
Ngày đăng tuyển: 29/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp Pro Company

Kỹ sư điện

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp Pro Company

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp Pro Company

Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 3, CN 3, Khu công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-dien-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-hung-yen-job235632
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH PNK
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty TNHH PNK
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 19 Triệu
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Hạn nộp: 15/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Casla Group
Tuyển Kỹ sư điện Casla Group làm việc tại Hà Nam thu nhập 800 - 950 USD
Casla Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 800 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Nam Định Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Nam Định Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH PNK
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty TNHH PNK
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 19 Triệu
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Hạn nộp: 15/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Casla Group
Tuyển Kỹ sư điện Casla Group làm việc tại Hà Nam thu nhập 800 - 950 USD
Casla Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 800 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Nam Định Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Nam Định Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN MEDA HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MEDA HÀ NỘI
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Khu Công Nghiệp Thăng Long II làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Khu Công Nghiệp Thăng Long II
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 400 - 500 USD Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam
400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Vi Na Phạm làm việc tại Bình Dương thu nhập 500 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Vi Na Phạm
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 400 - 500 USD Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam
400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 28 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 450 - 700 USD Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
450 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hưng Yên thu nhập 700 - 12 USD Tập Đoàn Karofi Holding
700 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Seoul Semiconductor Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 1 USD Tập Đoàn Karofi Holding
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm