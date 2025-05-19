Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons
- Hưng Yên: Phường Phù Chẩn, Từ Sơn ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Lập các bản vẽ thiết kế, hồ sơ hệ thống điện, tủ điện, danh mục vật tư cần thiết và triển khai các bản vẽ thi công;
Bóc tách khối lượng, bản vẽ chi tiết để đưa vào lắp đặt;
Quản lý các hoạt động của tổ đội tại công trường và các nhà thầu phụ, quản lý các hợp đồng mua bán với các nhà thầu phụ;
Quản lý tiến độ công việc được giao và báo cáo tiến độ thực hiện công việc với quản lý trực tiếp.
Nghiệm thu công việc hàng ngày, báo cáo công việc định kỳ theo quy định của công ty.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 01 năm trở lên tại các vị trí tương đương;
Thành thạo Autocad, các phần mềm chuyên môn và Office
Có thể đi công tác xa theo sự điều động của công ty tại từng thời điểm (các công trình xây dựng ở miền Bắc)
Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi, thăng tiến;
Các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN. Và các chế độ khác theo quy định của luật Lao động.
Các chế độ theo quy định của Công ty: nghỉ mát/ nghỉ tại chỗ, chúc mừng sinh nhật, chăm lo đến gia đình (hiếu, hỷ), Lương tháng thứ 13, thưởng định kỳ các dịp lễ, tết trong năm.
Phụ cấp công tác xa, chi phí công tác, chi phí ăn trưa, chi phí chỗ ở..... theo tính chất công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI