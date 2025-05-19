Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/06/2025
Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Phường Phù Chẩn, Từ Sơn ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Lập các bản vẽ thiết kế, hồ sơ hệ thống điện, tủ điện, danh mục vật tư cần thiết và triển khai các bản vẽ thi công;
Bóc tách khối lượng, bản vẽ chi tiết để đưa vào lắp đặt;
Quản lý các hoạt động của tổ đội tại công trường và các nhà thầu phụ, quản lý các hợp đồng mua bán với các nhà thầu phụ;
Quản lý tiến độ công việc được giao và báo cáo tiến độ thực hiện công việc với quản lý trực tiếp.
Nghiệm thu công việc hàng ngày, báo cáo công việc định kỳ theo quy định của công ty.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Điện – Điện tử, Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành liên quan;
Có kinh nghiệm 01 năm trở lên tại các vị trí tương đương;
Thành thạo Autocad, các phần mềm chuyên môn và Office
Có thể đi công tác xa theo sự điều động của công ty tại từng thời điểm (các công trình xây dựng ở miền Bắc)

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000.000 - 20.000.000/tháng tùy năng lực.
Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi, thăng tiến;
Các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN. Và các chế độ khác theo quy định của luật Lao động.
Các chế độ theo quy định của Công ty: nghỉ mát/ nghỉ tại chỗ, chúc mừng sinh nhật, chăm lo đến gia đình (hiếu, hỷ), Lương tháng thứ 13, thưởng định kỳ các dịp lễ, tết trong năm.
Phụ cấp công tác xa, chi phí công tác, chi phí ăn trưa, chi phí chỗ ở..... theo tính chất công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà 29T2 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

Khu Vực

