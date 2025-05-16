Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thôn Hòe Lâm, xã Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Sửa chữa các thiết bị điện trong nhà máy

Lắp đặt các máy móc, thiết bị

Lên kế hoạch mua vật tư lắp đặt, sửa chữa

Thực hiện các công việc giám đốc yêu cầu

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiêm trên 5 năm trong ngành kỹ thuật, sửa chữa điện cơ khí

Có khả năng bao quát quản lý , làm việc nhóm

Có sức khỏe tốt, gắn bó lâu dài với Công ty

Trung thực, chăm chỉ, tự giác trong công việc

Tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13

Đi du lịch hàng năm theo quy định Công ty

Khám sức khỏe định kỳ theo quy định Công ty

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.