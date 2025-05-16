Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình

Kỹ sư điện

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thôn Hòe Lâm, xã Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Sửa chữa các thiết bị điện trong nhà máy
Lắp đặt các máy móc, thiết bị
Lên kế hoạch mua vật tư lắp đặt, sửa chữa
Thực hiện các công việc giám đốc yêu cầu

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiêm trên 5 năm trong ngành kỹ thuật, sửa chữa điện cơ khí
Có khả năng bao quát quản lý , làm việc nhóm
Có sức khỏe tốt, gắn bó lâu dài với Công ty
Trung thực, chăm chỉ, tự giác trong công việc

Tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13
Đi du lịch hàng năm theo quy định Công ty
Khám sức khỏe định kỳ theo quy định Công ty
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: KCN Ngọc Lâm, thôn Hòe Lâm, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

