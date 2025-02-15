Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG MECO VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN số 5, Ân Thi, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Tham gia thiết kế phần điện, điện nhẹ trong và ngoài nhà, công trình nhà xưởng và hệ thống chiếu sáng cầu, đường...

Tổ chức triển khai bản vẽ thi công, giám sát các hoạt động thi công xây lắp hệ thống điện- điện nhẹ, phòng cháy tại công trình được giao

Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng các hạng mục thi công đảm bảo đúng thiết kế và theo hồ sơ thầu.

Chuẩn bị chứng chỉ vật liệu đầu vào cho các loại vật tư vật liệu dùng cho công trình.

Lập hồ sơ chất lượng các hạng mục thi công, bản vẽ hoàn công.

Bóc tách khối lượng cho các dự án chào thầu.

Chịu trách nhiệm báo cáo và giải trình về các công việc thực hiện trước trưởng bộ phận thiết kế.

Phối hợp với các bộ phận có liên quan của Công ty nhằm triển khai thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy định công ty.

Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn : Bắt buộc

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành: Điện lạnh, Nhiệt lạnh, Kỹ sư Cơ điện, Kỹ sư Hệ thống Điện, Điện tự động hóa, Thiết bị điện, ...

Trình độ chuyên môn/kiến thức và kinh nghiệm thực tế : Bắt buộc

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại đơn vị Thi công Xây dựng, Quản lý các Dự án về điện, điện nhẹ, phòng cháy.

- Am hiểu về hệ thống thiết bị cơ – điện (Điện lạnh, điện nhẹ, cấp thoát nước, điều hòa không khí, an ninh, PCCC...)

- Sử dụng thành thạo Autocad, biết triển khai bản vẽ SHOP, bản vẽ COMBINE, sử dụng REVIT là một ưu điểm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG MECO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, thân thiện, có thể phát triển bản thân...;

Thu nhập tới 18 triệu/ tháng, thỏa thuận dựa trên năng lực và kinh nghiệm (trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn) và thưởng nếu đạt chỉ tiêu về doanh thu theo quý, năm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...);

Các chế độ chính sách theo quy định Công ty: Tháng lương thứ 13 + thưởng cuối năm;

Các chế độ khác: Thưởng các ngày lễ, Du lịch, Teambuilding hàng năm, khám sức khỏe định kỳ;

Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm;

Nhiều cơ hội thăng tiến, gắn bó và làm việc lâu dài tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG MECO VIỆT NAM

