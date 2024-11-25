Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Kỹ sư tự động hoá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Phước: CPV Food, KCN Chơn Thành, Chơn Thành, Huyện Chơn Thành

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

PHỎNG VẤN ONLINE;
Địa điểm làm việc nếu trúng tuyển:
Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam
CPV Food Bình Phước ( Nhà Máy Chế Biến Gà Xuất Khẩu lớn nhất ĐNA )
Đ/c: KCN Becamex, H. Chơn Thành, T. Bình Phước

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO
TỐT NGHIỆP TC - CĐ HOẶC ĐH KHỐI NGÀNH ĐIỆN
CHỊU KHÓ, HAM HỌC HỎI

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ xe đưa rước 1 tuần / lần tuyến Bình Phước – TPHCM ( chiều thứ bảy ), Bình Phước – Đồng Nai ( chiều thứ bảy ) và cả 2 xe đó sẽ di chuyển về CPV Food Bình Phước vào sáng thứ hai;
Lương cơ bản hệ Trung cấp: 6.5 - 7 triệu / Cao đẳng 7.5 - 8 triệu / Đại học 9.5 - 10 triệu, phụ cấp cơm 600 nghìn / tháng; ( chưa bao gồm tăng ca, làm ca hoặc làm ngày Chủ nhật nếu có )
Ký HĐLĐ chính thức ngay sau phỏng vấn đạt. Được hưởng 100% lương và đóng các loại bảo hiểm ( BHYT, BHXH, BHTN ) ngay trong tháng thử việc;
Hỗ trợ 20 triệu VNĐ / năm chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo ( nếu có );
Chính sách tăng lương cơ bản lên đến 20% / năm, tùy theo hoạt động kinh doanh của Công Ty và hiệu quả làm việc thực tế;
Cam kết môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và thực hiện đúng Luật Lao Động hiện hành cùng các chính sách phúc lợi khác của Công Ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 đường 2A, KCN Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

