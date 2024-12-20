Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ALIBABA.COM (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ALIBABA.COM (VIỆT NAM)
Mức lương
11 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Lầu 9, TTC Plaza, 53
- 55 Đường Võ Thị Sáu, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 30 Triệu
Tìm kiếm khách hàng là các doanh nghiệp địa phương theo phương thức online và offline;
Kết nối và gặp gỡ trực tiếp các khách hàng doanh nghiệp để tư vấn cho khách về dịch vụ của nền tảng Alibaba(đăng ký thành viên, quảng cáo sản phẩm, v.v...);
Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.
Với Mức Lương 11 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm bán hàng tại thị trường địa phương.
Hiểu về quy trình bán hàng của SMEs hoặc B2B từ tìm kiếm mở rộng tệp khách hàng tiềm năng đến khi hoàn thành giao dịch.
Tại CÔNG TY TNHH ALIBABA.COM (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng 11.700.000 đồng + hoa hồng từ 10-20% không giới hạn;
Lộ trình thăng tiến và phát triển nghề nghiệp minh bạch, rõ ràng;
Hệ thống đào tạo nghiệp vụ hoàn chỉnh (Đào tạo nhân viên mới + Đào tạo hàng tháng của trụ sở chính).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALIBABA.COM (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
