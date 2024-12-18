Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH WAGON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 6, KCN Nhơn Trạch III - Giai đoạn 2, Thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc điều hành doanh nghiệp

Làm các báo cáo

Tìm kiếm nhà cung cấp

Phiên dịch cho sếp và nhân viên

Chuẩn bị cuộc họp

Sắp xếp lịch trình cho sếp

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng Trung 4 kỹ năng giỏi

Có kinh nghiệm làm trợ lý

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng sắp xếp

Kỹ năng quản lý thời gian

Ứng viên có bằng đại học trở lên

Kỹ năng phân tích số liệu

Kỹ năng excel giỏi

Tại CÔNG TY TNHH WAGON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận cao

Tham gia bhxh trên tổng lương

Tham gia bảo hiểm theo quy định nhà nước

Tiền thưởng hiệu suất

Tiền thưởng tết, Lương tháng 13

Tiệc Tết niên, Team buiding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WAGON

