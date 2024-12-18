Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH WAGON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH WAGON
Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Đường số 6, KCN Nhơn Trạch III
- Giai đoạn 2, Thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Hỗ trợ Giám đốc điều hành doanh nghiệp
Làm các báo cáo
Tìm kiếm nhà cung cấp
Phiên dịch cho sếp và nhân viên
Chuẩn bị cuộc họp
Sắp xếp lịch trình cho sếp
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Trung 4 kỹ năng giỏi
Có kinh nghiệm làm trợ lý
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng sắp xếp
Kỹ năng quản lý thời gian
Ứng viên có bằng đại học trở lên
Kỹ năng phân tích số liệu
Kỹ năng excel giỏi
Tại CÔNG TY TNHH WAGON Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận cao
Tham gia bhxh trên tổng lương
Tham gia bảo hiểm theo quy định nhà nước
Tiền thưởng hiệu suất
Tiền thưởng tết, Lương tháng 13
Tiệc Tết niên, Team buiding
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WAGON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
