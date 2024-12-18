Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG NTV THÀNH PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG NTV THÀNH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG NTV THÀNH PHÁT

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Trảng Bàng

- Sóc Trăng, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Quản lý, giám sát việc sử dụng, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị (xe đào, xe ủi, xe lu, ...) để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và an toàn;
Phối hợp với các Ban Dự án để quản lý các vấn đề về thiết bị;
Thực hiện triển khai các công tác kiểm tra máy móc thiết bị đột xuất/ định kỳ/ khi có yêu cầu sửa chữa và lập phương án bảo hành, bảo trì và sửa chữa máy móc thiết bị theo quy định;
Nghiệm thu bàn giao máy móc thiết bị, thống kê, chốt khối lượng các thiết bị cấp phát cho công trường;
Lập báo cáo đột xuất/ định kỳ theo yêu cầu của CBQLTT/ Ban lãnh đạo công ty;
Các công việc khác thực hiện theo sự phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp;
Chi tiết công việc cụ thể sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học chuyên ngành Máy Xây Dựng, Chế Tạo Máy/Cơ khí hoặc các ngành khác liên quan;
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực Quản lý máy móc thiết bị xây dựng công trình;
Am hiểu về máy móc cơ giới, cơ và điện
Thành thạo các phần mềm chuyên ngành và tin học văn phòng Word, Excel..;
Nhanh nhẹn, tinh thần làm việc chăm chỉ;
Nhiệt tình, chịu áp lực công việc cao
Chấp nhận công tác xa.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG NTV THÀNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng, chế độ phúc lợi rõ ràng, nhận lương theo năng lực và hiệu quả công việc
Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật hiện hành.
Môi trường làm việc nhiều cơ hội thăng tiến.
Địa điểm làm việc: tại Đồng Nai / Cần Thơ / Sóc Trăng / Hậu Giang / Quảng Trị / Đăk Lăk.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG NTV THÀNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG NTV THÀNH PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số B11, hẻm 62, đường Nguyễn Văn Tỏ, khu phố Long Điềm, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

