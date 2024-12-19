Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng, tư vấn cho khách hàng về sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành, thay thế phụ tùng, lắp phụ kiện xe ô tô.

Thực hiện chính xác và đáp ứng nhanh nhất các yêu cầu của khách hàng như: Báo giá phụ tùng, phụ kiện và công sửa chữa, thay thế phụ tùng, soạn thảo hợp đồng.

Phối hợp cùng khách hàng kiểm tra thấu đáo, chuẩn đoán và xác nhận tình trạng hư hỏng của xe trước khi nhận xe vào Xưởng. Giải thích cho khách hàng nguyên nhân gây ra hư hỏng, phụ tùng cần thay thế và giải pháp khắc phục, thời gian thực hiện dịch vụ và các phát sinh (nếu có).

Phối hợp với Quản đốc sắp xếp trình tự công việc, tính thời gian phù hợp để lên lịch hẹn giao xe cho khách. Soạn thảo Phiếu sửa chữa chính xác, đầy đủ các dữ liệu thông tin, công việc dịch vụ cần thực hiện được khách hàng xác nhận chấp thuận trước khi chuyển tới Xưởng để thực hiện.

Thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Cố vấn Dịch vụ được qui định trong Bảng mô tả công việc và Qui trình thực hiện dịch vụ cho xe của khách hàng.

Thường xuyên báo cáo Trưởng phòng Dịch vụ các ý kiến của khách hàng những thắc mắc, phàn nàn hoặc khen ngợi về hoạt động Dịch vụ của Công ty.

Đảm bảo trang phục, đồng phục đúng qui định gọn gàng lịch sự, chấp hành Qui chế Công ty. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có lệnh điều động giao việc của Trưởng phòng dịch vụ

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành ô tô, cơ khí chuyên dụng...

Có kinh nghiệm làm cố vấn dịch vụ ít nhất 1 năm tại các hãng ô tô

Có kỹ năng giao tiếp, có tinh thần làm việc kỷ luật, phối hợp cao.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

Thành thạo tin học văn phòng

Ưu tiên người có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ cơm trưa

Chế độ tăng lương, thưởng theo quy định của Công ty

Hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động: Sinh nhật, nghỉ lễ, tết, BHXH, BHYT,...

Được tham gia đào tạo, bồi dưỡng về quy trình, nghiệp vụ và kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc theo tiêu chuẩn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đồng nghiệp vui vẻ nhiệt tình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG

