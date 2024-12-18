Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Long Thành, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing kỹ thuật số để tăng nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng.
Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing online như Google Ads, Facebook Ads, SEO, Email Marketing, Social Media Marketing.
Phân tích dữ liệu marketing, báo cáo hiệu quả chiến dịch và đề xuất các cải tiến.
Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng marketing mới.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch marketing tích hợp.
Theo dõi và phân tích chỉ số KPI của các chiến dịch marketing.
Tham gia vào việc xây dựng và phát triển nội dung marketing.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing.
Có khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng giải quyết vấn đề.
Khả năng giao tiếp tốt và kỹ năng thuyết trình.
Khả năng giao tiếp thuyết phục khách hàng.
Trung thực.
Biết cách tổ chức công việc hiệu quả, tự quản lý công việc.
Sẵn sàng làm ngoài giờ.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm và nghỉ lễ theo quy định nhà nước.
Có thưởng theo năng lực.
Thưởng tết.
Phụ cấp công tác xa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 46A đường 8A, phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

