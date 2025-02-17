Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN TABCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Mức lương Đến 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà Sannam, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Quản trị và vận hành các dịch vụ được triển khai trên Cloud Openstack như: Server, Load Balancer, VPN, Database, Auto Scaling,...

Triển khai, Vận hành, nâng cấp phiên bản của các hệ thống Cloud Openstack

Phát triển các dịch vụ mới trên nền tảng Openstack

TroubleShoot các vấn đề của hệ thống Cloud Openstack (Public, Private and Hybrid Cloud)

Tìm hiểu các tính năng mới của Openstack và áp dụng vào hệ thống hiện tại

Viết các customized API hoặc tính năng cho Openstack phục vụ yêu cầu kinh doanh.

Tham gia phát triển Frontend Portal để xây dựng dịch vụ, cung cấp thông tin và các API cho team Portal.

Sửa các API theo yêu cầu kinh doanh.

Cập nhật xu hướng, phiên bản mới.

Hỗ trợ đội quản trị hệ thống trong công tác vận hành.

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT, ĐTVT.

Ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kinh nghiệm sửa lỗi và bảo dưỡng hệ thống chạy Production sử dụng Openstack.

Có hiểu biết sâu và kinh nghiệm với Linux (Ubuntu, Centos).

Hiểu biết và có kỹ năng với Python, nắm được cấu trúc, có thể đọc và hiểu Source Code của Openstack.

Có thể sửa lỗi hoặc phát triển thêm tính năng mới, sửa API bằng cách sửa đổi Source Code trong Openstack.

Có kiến thức sâu và kinh nghiệm với Database (MySQL, MariaDB, RabbitMQ, riêng Reddis và MongoDB là lợi thế)

Có hiểu biết và kinh nghiệm với Ansible, Docker.

Có hiểu biết về PaaS.

Quen thuộc với API của Openstack và AWS.

Mức lương: Upto 50 triệu (Thoả thuận theo năng lực)

Thưởng KPI, dự án, thưởng nóng,....

Thưởng tháng 13, thưởng lễ tết,...

Được tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định: BHXH, BHTN,...

Xét điều chỉnh lương khi cần thiết trong quá trình làm việc hoặc có thành tích vượt trội (Theo tiêu chí: Thời gian làm việc, kết quả đánh giá, năng lực)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp năng động.

