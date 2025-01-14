Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Netnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Phát triển giải pháp / dịch vụ CNTT như giám sát, xác thực người dùng, các giải pháp tự động hóa/automation, ảo hóa, container, cloud…, các giải pháp dựa trên đường truyền Internet cho khách sạn và doanh nghiệp và an toàn an ninh

• Tham gia thiết kế giải pháp, hệ thống, dịch vụ

• Duy trì và nâng cấp giải pháp sản phẩm, dịch vụ đã phát triển/ triển khai

• Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng hoặc Lãnh đạo phân công.

