Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE

Kỹ sư hệ thống

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hệ thống Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng

- Hà Nội

- Vĩnh Long, Thành phố Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Nhận định, đánh giá tình trạng defect, đưa ra phương án khắc phục, xử lý
Biên soạn hồ sơ, biểu mẫu T&C cho từng dự án
Biên soạn, hướng dẫn vận hành cho từng dự án
Khảo sát, lên kế hoạch dụng cụ, thiết bị, vật tư, nhân công xử lý cho từng trường hợp T&C, service cụ thể
Đánh giá và cải tiến hiệu suất, độ tin cậy, độ an toàn của hệ thống
Quản lý công việc được giao để đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc đáp ứng yêu cầu của công ty

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu hệ thống lạnh công nghiệp, kho lạnh, cơ khí, điện, điện điều khiển
Có kinh nghiệm vận hành hệ thống lạnh, cơ điện nhà máy, nhà cao tầng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hệ thống lạnh NH3
Biết sử dụng Revit, AutoCad, MS Offices
Độ tuổi từ 25 - 40
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành Nhiệt/Cơ/Điện/Điện tử/Điện tự động/Tự động hoá
Sẵn sàng nhận điện thoại từ khách hàng ngoài giờ làm việc
Sẵn sàng đi công tác xa
Kỹ năng giao tiếp tốt, hoà đồng, thân thiện

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng, phụ cấp công trình hấp dẫn
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến/ luân chuyển nội bộ
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm sức khỏe toàn diện
Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Quà tặng các ngày Lễ Tết trong năm
1 Giờ về sớm vào các ngày Lễ (8/3, 1/6, 20/10, Trung thu, Noel,..)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 01, Tòa nhà Trực Thăng, Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

