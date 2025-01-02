Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty TNHH MTV Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,000 USD

I. Mô Tả Công Việc

- Giám sát, vận hành hạ tầng cloud (Google/AWS), các hệ thống máy chủ cho các hệ thống/sản phẩm CNTT quan trọng của công ty.

- Triển khai và thiết lập các môi trường phục vụ phát triển, và vận ứng dụng CNTT (Quản lý Container, Kubernetes, CI/CD)

- Phân tích tìm nguyên nhân gốc đưa ra các giải pháp xử lý triệt để các sự cố.

- Tham gia tối ưu, cải thiện hiệu năng hệ thống, tối ưu chi phí.

- Duy trì và vận hành hệ thống, thống kê, báo cáo định kỳ chất lượng hệ thống.

- Tuân thủ và Áp dụng, duy trì các tiêu chuẩn, hướng dẫn ATTT mức hệ điều hành, backend: web server, database... trên các hệ thống của công ty.

- Quản trị hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu.

II. Quyền lợi:

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực, cực kỳ cạnh tranh

- Chế độ tiền thưởng và nâng lương: Thưởng tháng lương 13, xét tăng lương 1 năm 1 lần, quà các ngày lễ trong năm

- Chế độ ngày nghỉ hấp dẫn với chế độ NGHỈ HÈ, NGHỈ GIỮA KỲ, NGHỈ HẾT HỌC KỲ… đặc biệt của Công ty bên cạnh thời gian nghỉ phép và nghỉ Lễ, Tết thông thường theo quy định.

- Làm việc từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7, chủ nhật