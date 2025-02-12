Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty TNHH Công Nghệ Dicom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Kỹ sư hệ thống

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hệ thống Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Dicom

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 15, tòa nhà Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành kỹ thuật/ công nghệ thông tin bằng tiếng Anh
- Xây dựng giải pháp kỹ thuật, lựa chọn thiết bị để phù hợp với yêu cầu của khách hàng
- Phối hợp với phòng dự án giao hàng, triển khai, nghiệm thu
- Xây dựng phương an lắp đặt, nghiệm thu cho các dự án
- Triển khai các dự án viễn thông hàng không, Công nghệ thông tin trong nước và nước ngoài
- Viết các quy trình nghiệm thu, thuyết minh dự án theo hướng dẫn
- Thực hiện các công việc khác trong phòng khi được yêu câu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Kinh nghiệm: Từ dưới 1 năm kinh nghiệm
- Trình độ học vấn: CĐ hoặc ĐH khối Kỹ thuật
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản/Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật
- Tin học văn phòng: Có
- Phần mềm, ứng dụng khác: Thành thạo AutoCad
- Kỹ năng giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, tỉ mỉ và trong thời hạn quy định
- Khả năng giao tiếp với mọi người trong công ty, khách hàng trong và ngoài nước

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Dicom Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Dicom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15, tòa nhà Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

