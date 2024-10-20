Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN ĐẠT
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN ĐẠT

Kỹ sư hệ thống

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hệ thống Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN ĐẠT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia các dự án triển khai hệ thống cho doanh nghiệp . Nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển các ứng dụng phục vụ cho dịch vụ trực tuyến trên nền tảng Cloud . Nghiên cứu và thử nghiệm tích hợp các sản phẩm của hãng cung cấp giải pháp Hội nghị truyền hình khác như Microsoft Teams/Skype/Lync, Cisco , Zoom, Avaya... Tham gia các chương trình học tập , lấy chứng chỉ của hãng cung cấp Hội nghị truyền hình . Triển khai các dự án ứng dụng gồm các hệ thống tổng đài và các ứng dụng liên quan cho khách hàng (chủ yếu trong phạm vi Hanoi) Hỗ trợ khách hàng duy trì dịch vụ bao gồm: triển khai tính năng mới feature mới, kiểm tra định kỳ dịch vụ hệ thống đảm bảo duy trì hoạt động hệ thống Tư vấn, thiết kế, bảo vệ phương án cho khách hàng trước khi triển khai dịch vụ mới (mức advance) Trao đổi chi tiết hơn khi phỏng vấn
Tham gia các dự án triển khai hệ thống cho doanh nghiệp .
Nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển các ứng dụng phục vụ cho dịch vụ trực tuyến trên nền tảng Cloud .
Nghiên cứu và thử nghiệm tích hợp các sản phẩm của hãng cung cấp giải pháp Hội nghị truyền hình khác như Microsoft Teams/Skype/Lync, Cisco , Zoom, Avaya...
Tham gia các chương trình học tập , lấy chứng chỉ của hãng cung cấp Hội nghị truyền hình .
Triển khai các dự án ứng dụng gồm các hệ thống tổng đài và các ứng dụng liên quan cho khách hàng (chủ yếu trong phạm vi Hanoi)
Hỗ trợ khách hàng duy trì dịch vụ bao gồm: triển khai tính năng mới feature mới, kiểm tra định kỳ dịch vụ hệ thống đảm bảo duy trì hoạt động hệ thống
Tư vấn, thiết kế, bảo vệ phương án cho khách hàng trước khi triển khai dịch vụ mới (mức advance)
Trao đổi chi tiết hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chyên nghành Điện tử Viễn thông hoặc Công nghệ thông tin. Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương. Có kinh nghiệm lập trình trên một nền tảng phổ dụng: .NET, Java hoặc Web Platform. Hiểu biết và có kinh nghiệm về các giải pháp sử dụng các dịch vụ của Microsoft Enterprise Platform bao gồm: - Microsoft Server Services (DNS, Active Directory, Certification Authorization...), - Microsoft Lync, - Microsoft Exchange
Tốt nghiệp chyên nghành Điện tử Viễn thông hoặc Công nghệ thông tin.
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương.
Có kinh nghiệm lập trình trên một nền tảng phổ dụng: .NET, Java hoặc Web Platform.
Hiểu biết và có kinh nghiệm về các giải pháp sử dụng các dịch vụ của Microsoft Enterprise Platform bao gồm: - Microsoft Server Services (DNS, Active Directory, Certification Authorization...), - Microsoft Lync, - Microsoft Exchange
Hiểu biết và có kinh nghiệm sử dụng các hệ điều hành Windows, Linux, các hệ thống ảo hóa Vmware, cơ sở dữ liệu SQL hoặc MySQL. Có kiến thức về mạng và thiết bị định tuyến, các giao thức định tuyến, đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Hiểu biết và có kinh nghiệm sử dụng các hệ điều hành Windows, Linux, các hệ thống ảo hóa Vmware, cơ sở dữ liệu SQL hoặc MySQL.
Có kiến thức về mạng và thiết bị định tuyến, các giao thức định tuyến, đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, trực tiếp làm việc với các công ty viễn thông lớn trong nước như VNPT, Viettel. Các công ty lớn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng,.. Các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của luật lao động và chế độ riêng dành cho nhân viên của công ty. Lương thưởng hấp dẫn. Chế độ đi du lịch hằng năm trong và ngoài nước. Cơ hội phát triển sự nghiệp với các dự án tầm cỡ. Được tiếp cận các công nghệ mới nhất, học hỏi từ chuyên gia nước ngoài, được hưởng đầy đủ các quyền lợi và phúc lợi như: Nghỉ Chiều thứ 7, chủ nhật – được tính chi phí cho việc làm ngoài giờ (nếu được giao) – Cơ chế lượng mở, có thể có mức lương vượt mức khung khi khả năng vượt qua được mức advance trong thời gian ngắn (6 tháng)
Môi trường làm việc năng động, trực tiếp làm việc với các công ty viễn thông lớn trong nước như VNPT, Viettel. Các công ty lớn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng,..
Các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của luật lao động và chế độ riêng dành cho nhân viên của công ty.
Lương thưởng hấp dẫn. Chế độ đi du lịch hằng năm trong và ngoài nước.
Cơ hội phát triển sự nghiệp với các dự án tầm cỡ.
Được tiếp cận các công nghệ mới nhất, học hỏi từ chuyên gia nước ngoài, được hưởng đầy đủ các quyền lợi và phúc lợi như: Nghỉ Chiều thứ 7, chủ nhật – được tính chi phí cho việc làm ngoài giờ (nếu được giao) – Cơ chế lượng mở, có thể có mức lương vượt mức khung khi khả năng vượt qua được mức advance trong thời gian ngắn (6 tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN ĐẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN ĐẠT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN ĐẠT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 27 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

