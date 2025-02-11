Tuyển Kỹ sư hệ thống Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Nghiệp vụ về Kỹ thuật hạ tầng, hệ thống, mạng: Triển khai, quản lý, vận hành hệ thống các máy chủ, các hệ thống lưu trữ trong hệ thống CNTT của công ty. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn dữ liệu đảm bảo hoạt động kinh doanh của tập đoàn:

- Cấu hình, cài đặt, quản trị các hệ thống máy chủ, ảo hóa, Kubernetes, Openshift, hệ thống lưu trữ, hệ thống sao lưu dữ liệu của công ty...

- Xây dựng, cấu hinh chuỗi công cụ CICD (Gitlab, Tekton, ArgoCD, SAST, DAST tools…).

- Thiết kế, xây dựng các hệ thống giám sát các hệ thống máy chủ để đảm bảo xử lý kịp thời và cảnh báo các sự cố hệ thống.

- Phối hợp làm việc với các Phòng/Ban khác trong việc trang bị các thiết bị an ninh, điều hòa, cảnh báo khói, phòng chống cháy nổ cho phòng máy chủ;

- Nghiên cứu các xu hướng công nghệ mới của thế giới và các giải pháp quản trị hệ thống máy chủ.

Nghiệp vụ về Bảo mật thông tin

- Quản lý vận hành các hệ thống an toàn thông tin của công ty: firewall, anti virus, SIEM, DLP, NAC,...

- Quản lý, vận hành hệ thống chứng chỉ số, HSM.

- Thiết lập, quản trị và giám sát các hệ thống VPN.