Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

I. VAI TRÒ & MỤC TIÊU:

• Cung cấp dịch vụ hạ tầng máy chủ, lưu trữ và sao lưu dự phòng

• Đảm bảo các hệ thống hạ tầng máy chủ, lưu trữ và sao lưu dự phòng hoạt động liên tục, ổn định

• Đảm bảo các hệ thống hạ tầng máy chủ, lưu trữ và sao lưu dự phòng có khả năng mở rộng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nhanh của công ty chứng khoán

• Đảm bảo các hệ thống hạ tầng máy chủ, lưu trữ và sao lưu dự phòng đáp ứng những tiêu chuẩn công nghệ và tiêu chuẩn an ninh thông tin của SMDS

II. TRÁCH NHIỆM

1. Trách nhiệm trong vận hành hệ thống:

• Giám sát và báo cáo hoạt động hàng ngày của các hệ thống (healthy daily checklist) đảm bảo phát hiện kịp thời những bất thường của hệ thống

• Định kỳ xây dựng các báo cáo giám sát chất lượng dịch vụ

• Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các công tác vận hành nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục như:

+ Định kỳ rà soát, dọn dẹp hệ thống, sao lưu dữ liệu dự phòng

+ Định kỳ nâng cấp bản vá, version cho hệ thống

+ Định kỳ kiểm tra khả năng dự phòng của hệ thống

• Phối hợp với các đơn vị xử lý các sự cố liên quan tới hệ thống phụ trách đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, giảm thiểu thời gian downtime