Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hệ thống Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
- Hà Nội: 16 Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
I. VAI TRÒ & MỤC TIÊU:
• Cung cấp dịch vụ hạ tầng máy chủ, lưu trữ và sao lưu dự phòng
• Đảm bảo các hệ thống hạ tầng máy chủ, lưu trữ và sao lưu dự phòng hoạt động liên tục, ổn định
• Đảm bảo các hệ thống hạ tầng máy chủ, lưu trữ và sao lưu dự phòng có khả năng mở rộng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nhanh của công ty chứng khoán
• Đảm bảo các hệ thống hạ tầng máy chủ, lưu trữ và sao lưu dự phòng đáp ứng những tiêu chuẩn công nghệ và tiêu chuẩn an ninh thông tin của SMDS
II. TRÁCH NHIỆM
1. Trách nhiệm trong vận hành hệ thống:
• Giám sát và báo cáo hoạt động hàng ngày của các hệ thống (healthy daily checklist) đảm bảo phát hiện kịp thời những bất thường của hệ thống
• Định kỳ xây dựng các báo cáo giám sát chất lượng dịch vụ
• Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các công tác vận hành nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục như:
+ Định kỳ rà soát, dọn dẹp hệ thống, sao lưu dữ liệu dự phòng
+ Định kỳ nâng cấp bản vá, version cho hệ thống
+ Định kỳ kiểm tra khả năng dự phòng của hệ thống
• Phối hợp với các đơn vị xử lý các sự cố liên quan tới hệ thống phụ trách đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, giảm thiểu thời gian downtime
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI