Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG RUBIK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Tham gia thiết kế và phát triển các dự án xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Tham gia thiết kế và phát triển các dự án xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Tính toán và thiết kế kết cấu cho các công trình xây dựng

Lập bản vẽ kỹ thuật và bản vẽ thi công cho các hạng mục kết cấu

Kiểm tra và đánh giá tính khả thi của các phương án kết cấu

Tham gia giám sát thi công phần kết cấu tại công trường khi cần thiết

Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ, vật liệu mới trong lĩnh vực kết cấu xây dựng

Lập báo cáo kỹ thuật và thuyết minh thiết kế cho các dự án

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẵn sàng đào tạo cho ứng viên mới ra trường

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Công trình hoặc các ngành liên quan

Thành thạo phần mềm Autocad để thiết kế và vẽ kỹ thuật

Có kiến thức cơ bản về thiết kế kết cấu và các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến xây dựng

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG RUBIK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả công việc

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG RUBIK

