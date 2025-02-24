Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần TM Xây Dựng Khang Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu máy Tại Công Ty Cổ Phần TM Xây Dựng Khang Vinh
- Hà Nội:
- KCN Cầu càng Phước Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Lập và điều hành tổng thể kế hoạch triển khai thi công các công tác kết cấu, hoàn thiện, bàn giao tại dự án NHÀ XƯỞNG
Làm việc với các bên liên quan (chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án), giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của công trường.
Lập kế hoạch vật tư, thiết bị thi công để chuẩn bị cho công tác thi công
Triển khai công việc, quản lý tiến độ thi công của nhà thầu phụ, tổ đội thi công
Thực hiện báo cáo công việc định kỳ
Đảm báo công tác thi công theo đúng quy trình quản lý chất lượng, an toàn lao động
Thực hiện hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh toán đối với CĐT, nhà thầu phụ thi công
Đại diện công ty làm việc với CĐT, TVGS để giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công trên cơ sở có ý kiến chỉ đạo của công ty
Thực hiện các công việc khác theo phân công nhiệm vụ từ công ty
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, ra quyết định
Sử dụng được các phần mềm Autocad, phần mềm văn phòng Word, Excel, Project
Lập biện pháp thi công + tiến độ thi công, theo dõi, giám sát thi công
Nghiệm thu công việc, lập hồ sơ thanh/quyết toán đối với CĐT và NTP
Có kinh nghiệm thi công 1 năm trở lên
Đã có kinh nghiệm thi công nhà xưởng là 1 lợi thế
Tại Công Ty Cổ Phần TM Xây Dựng Khang Vinh Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng và các chế độ phúc lợi, ưu đãi: theo quy định của công ty
Công ty đóng bảo hiểm cho người lao động theo quy định của pháp luật
Được hưởng các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định nhà nước
Thưởng cuối năm
Có nhà ở khi công tác
Xét thưởng và tăng lương theo hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần TM Xây Dựng Khang Vinh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI