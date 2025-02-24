Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần TM Xây Dựng Khang Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Lập và điều hành tổng thể kế hoạch triển khai thi công các công tác kết cấu, hoàn thiện, bàn giao tại dự án NHÀ XƯỞNG

Làm việc với các bên liên quan (chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án), giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của công trường.

Lập kế hoạch vật tư, thiết bị thi công để chuẩn bị cho công tác thi công

Triển khai công việc, quản lý tiến độ thi công của nhà thầu phụ, tổ đội thi công

Thực hiện báo cáo công việc định kỳ

Đảm báo công tác thi công theo đúng quy trình quản lý chất lượng, an toàn lao động

Thực hiện hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh toán đối với CĐT, nhà thầu phụ thi công

Đại diện công ty làm việc với CĐT, TVGS để giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công trên cơ sở có ý kiến chỉ đạo của công ty

Thực hiện các công việc khác theo phân công nhiệm vụ từ công ty

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng thuộc chuyên ngành xây dựng hoặc tương đương

Có kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, ra quyết định

Sử dụng được các phần mềm Autocad, phần mềm văn phòng Word, Excel, Project

Lập biện pháp thi công + tiến độ thi công, theo dõi, giám sát thi công

Nghiệm thu công việc, lập hồ sơ thanh/quyết toán đối với CĐT và NTP

Có kinh nghiệm thi công 1 năm trở lên

Đã có kinh nghiệm thi công nhà xưởng là 1 lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần TM Xây Dựng Khang Vinh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15.000.000 đến 20.000.000 hoặc thương lượng theo năng lực ứng viên

Thưởng và các chế độ phúc lợi, ưu đãi: theo quy định của công ty

Công ty đóng bảo hiểm cho người lao động theo quy định của pháp luật

Được hưởng các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định nhà nước

Thưởng cuối năm

Có nhà ở khi công tác

Xét thưởng và tăng lương theo hiệu quả công việc

