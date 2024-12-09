Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY TNHH LÀM NHÀ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH LÀM NHÀ VIỆT
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Kỹ sư kết cấu máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu máy Tại CÔNG TY TNHH LÀM NHÀ VIỆT

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- phòng 606

- CT1

- 1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Mễ Trì, q Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Giới thiệu công ty:
Công ty TNHH Làm nhà Việt, sở hữu thương hiệu Nhà gỗ Phúc Lộc là một doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất, thi công lắp đặt, xây dựng nhà gỗ cổ truyền 3 gian, 5 gian theo lối kiến trúc cổ truyền dân tộc Việt Nam kết hợp nhà ngang, nhà vườn cùng các công trình phụ trợ nhà gỗ (sân vườn, ao cá, nhà lục giác, cổng...) với kinh nghiệm hàng chục năm trong nghề.
Mô tả công việc:
- Chịu trách nhiệm thiết kế phần kết cấu công trình nhà gỗ dựa trên các mẫu dự án có sẵn và kết cấu nhà ngang hiện đại đi kèm.
- Đọc bản vẽ kiến trúc, kết cấu, lập bảng thống kê sản lượng gỗ và khối lượng thi công tổng thể toàn dự án.
- Dựa trên đơn giá nhà gỗ cố định của công ty và đơn giá các hạng mục phụ của các nhà thầu cố định, lập dự toán toàn dự án.
- Hỗ trợ các công việc khác thuộc bộ phận thiết kế theo chỉ đạo của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, Chuyên ngành xây dựng dân dụng công nghiệp hoặc các ngành có liên quan.
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Ưu tiên ứng viên làm việc trong các công ty xây dựng nhà gỗ, xây dựng các công trình kiến trúc truyền thống, cổ truyền, nhà vườn, nhà ở mặt đất 2, 3 tầng không gian rộng.
- Khoẻ mạnh, năng lượng làm việc dồi dào.

Tại CÔNG TY TNHH LÀM NHÀ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 15 - 20 triệu + thưởng %/ hợp đồng thiết kế + thưởng %/ hợp đồng sản xuất, thi công nhà gỗ.
(Nhận lương đúng ngày từ ngày 1-3 hàng tháng. Công ty có tài chính mạnh, không bao giờ nợ lương)
Đãi ngộ:
- Được tham gia đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật.
- Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
- Du lịch 2 lần/ 1 năm. (Công ty chi trả 100% chi phí không cần tính thời gian làm việc) + các buổi dã ngoại, party hàng quý.
- Làm việc trong môi trường sản phẩm văn hoá, tâm linh, tạo nhiều giá trị tốt đẹp và gìn giữ kiến trúc cổ truyền.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LÀM NHÀ VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

