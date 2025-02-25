Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật Quốc Tế - CN Cần Thơ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật Quốc Tế - CN Cần Thơ
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật Quốc Tế - CN Cần Thơ

Kỹ sư kết cấu máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu máy Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật Quốc Tế - CN Cần Thơ

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai thiết kế bản vẽ theo sự phân công của cấp Chủ trì/ Chủ nhiệm dự án;
Rà soát kiểm tra bản vẽ, sửa lỗi trước khi chuyển Chủ trì kiểm;
Tham gia chỉnh sửa bản vẽ đã triển khai khi có phản hồi của các bên liên quan
Chịu trách nhiệm trước Chủ trì về tiến độ và chất lượng của hồ sơ thiết kế, đảm bảo tuân thủ quy trình và yêu cầu của Công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp;

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật Quốc Tế - CN Cần Thơ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 10-15tr.
Thời gian thử việc: 1 - 2 tháng.
Mức lương thử việc: 85% mức lương chính thức hoặc có thể trao đổi tại buổi phỏng vấn.
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Nhà nước.
Được hưởng các chính sách chăm sóc nhân viên: Lễ tết, sinh nhật, cưới hỏi,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật Quốc Tế - CN Cần Thơ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật Quốc Tế - CN Cần Thơ

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật Quốc Tế - CN Cần Thơ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: D2,13, đường 46, khu đô thị Phú An, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

