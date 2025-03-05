Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Viện Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Viện Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Kỹ sư kết cấu máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu máy Tại Viện Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 81 Trần Cung, Nghĩa Tân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thẩm tra kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp.
- Khảo sát kiểm định chất lượng công trình.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp;
- Kinh nghiệm: 2 năm
- Biết tính biện pháp thi công
- Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCad và các phầm mềm tính toán kết cấu: SAP, ETABS;
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc tập thể tốt, có trách nhiệm cao trong công việc;
- Có khả năng làm việc nhóm, và có khả năng làm việc gấp chịu được áp lực công việc

Tại Viện Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 10 -15 triệu Theo thỏa thuận khi phỏng vấn:
- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và các bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định Nhà nước, khi cam kết làm lâu dài;
- Nghỉ mát hàng năm;
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện;
Thời gian làm việc:
- Sáng 8h-12h.
- Chiều 13h30 – 17h30.
- 1 tháng làm 3 thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 81 phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

