Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hải Dương làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: 70A An Định, Phường Quang Trung, TP Hải Dương

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Khảo sát hệ thống, thu thập thông tin hệ thống.

- Thiết kế hệ thống, thiết kế sơ đồ đấu nối, lắp đặt, lập trình PLC, HMI.

- Lắp đặt, đấu nối, bàn giao nghiệm thu.

- Hỗ trợ khách hàng về sản phẩm.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Điện – Điện tử, Tự động hóa.

- Có kinh nghiệm lập trình PLC, HMI

- Sử dụng thành thạo Autocad.

- Ưu tiên ứng viên tại khu vực Hải Dương

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh từ 12 triệu trở lên (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng theo hiệu suất công việc + Doanh số.

- Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và các chế độ chính sách theo BLLĐ..

- Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của công ty: Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp đi lại, Teambuilding, du lịch thường niên, ...

- Được làm việc trong môi trường năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hải Dương

