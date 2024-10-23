Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hải Dương làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hải Dương
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: 70A An Định, Phường Quang Trung, TP Hải Dương
Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Khảo sát hệ thống, thu thập thông tin hệ thống.
- Thiết kế hệ thống, thiết kế sơ đồ đấu nối, lắp đặt, lập trình PLC, HMI.
- Lắp đặt, đấu nối, bàn giao nghiệm thu.
- Hỗ trợ khách hàng về sản phẩm.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Điện – Điện tử, Tự động hóa.
Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cạnh tranh từ 12 triệu trở lên (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng theo hiệu suất công việc + Doanh số.
- Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và các chế độ chính sách theo BLLĐ..
- Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của công ty: Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp đi lại, Teambuilding, du lịch thường niên, ...
- Được làm việc trong môi trường năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hải Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
