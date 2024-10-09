Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty Cổ phần HCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sân bay Long Thành, Long Thành

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Thực hiện lập bản vẽ thiết kế, hoàn công, layout theo sự phê duyệt.

• Tổng hợp hồ sơ, khối lượng đệ trình thanh toán giai đoạn của dự án

• Kết hợp cùng các kỹ sư bảo vệ khối lượng thanh toán với Tư vấn và Chủ đầu tư

• Tổng hợp hồ sơ hoàn công và thanh quyết toán công trình

• Kiểm tra hồ sơ, theo dõi thanh toán của các Nhà thầu phụ, Đội thi công

• Tổng hợp theo dõi khối lượng thanh toán của các Nhà thầu phụ, Đội thi công, so sánh với khối lượng thanh toán của dự án với khách hàng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam từ 26 tuổi trở lên

• Yêu cầu tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương tự

• Thành thạo các kỹ năng Word, Excel, Autocad

• Đã từng làm hồ sơ giấy tờ nghiệm thu, thanh toán của dự án

• Tinh thần hợp tác, cẩn thận, trung thực, kiên trì

• Có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao, sẵn sàng đi công tác nếu cần thiết

• Có kinh nghiệm về thi công Cơ điện, hệ thống Điện là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần HCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương từ 15 - 20tr (deal theo năng lực khi Pvan)

• Lương tháng 13

• Thưởng dự án, thưởng đánh giá xếp hạng cuối năm

• Thực hiện đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động và BHXH hiện hành

• Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn trong và ngoài công ty

• Tham gia các hoạt động đoàn thể, văn hóa doanh nghiệp và du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần HCCorp

