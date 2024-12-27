Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 27, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ công việc nhập liệu phòng Kế toán.

- Sắp xếp hồ sơ, chứng từ Phòng Kế toán.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối sắp ra trường, các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.

- Ham học hỏi, nhanh nhẹn, cẩn thận, gọn gàng.

- Sử dụng tốt Excel.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ xe đưa đón

Hỗ trợ bữa ăn trưa tại công ty

Hỗ trợ con dấu xác nhận thực tập

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp năng động, có cơ hội nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin