Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Số 27, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ công việc nhập liệu phòng Kế toán.
- Sắp xếp hồ sơ, chứng từ Phòng Kế toán.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm cuối sắp ra trường, các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.
- Ham học hỏi, nhanh nhẹn, cẩn thận, gọn gàng.
- Sử dụng tốt Excel.
- Ham học hỏi, nhanh nhẹn, cẩn thận, gọn gàng.
- Sử dụng tốt Excel.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ xe đưa đón
Hỗ trợ bữa ăn trưa tại công ty
Hỗ trợ con dấu xác nhận thực tập
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp năng động, có cơ hội nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Hỗ trợ bữa ăn trưa tại công ty
Hỗ trợ con dấu xác nhận thực tập
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp năng động, có cơ hội nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
