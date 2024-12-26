Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Số 99A, đường Phước Tân Long Hưng, khu phố Hương Phước, Phường Phước Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
1. Công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng
2. Công tác phát triển mạng lưới khách hàng
3. Công tác tìm hiểu thị trường
4. Các công tác tổ chức sự kiện
5. Thống kê và Báo cáo
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ Đại học trở lên.
- Có khả năng giao tiếp Tiếng Hàn lưu loát.
- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong các ngành: phiên dịch Tiếng Hàn, du lịch, dịch vụ, chăm sóc khách hàng, sales...
- Ngoại hình ưa nhìn. Khả năng giao tiếp tốt
Tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Lương cứng 13 - 15 triệu/tháng. Hoa hồng hấp dẫn
- Thưởng tháng 13.
- Tham gia BHXH. BHYT, BHTN, BHTN 24/7...
- Tăng lương và du lịch hàng năm
- 12 ngày phép/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
