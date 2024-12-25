Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 258

- 260 Võ Thị Sáu, Thống Nhất, Biên Hòa, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Liên hệ các khách hàng đã sử dụng dịch vụ để hỗ trợ khách hàng, nhắc liệu trình cho khách hàng
Hỗ trợ khách hàng giải đáp các thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Ghi nhận thông tin, phản hồi của khách hàng và chuyển thông tin đến các bộ phận liên quan.
Theo dõi, xử lý các vấn đề của khách hàng, đảm bảo khách hàng hài lòng với dịch vụ của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, truyền tải thông tin rõ ràng, dễ hiểu.
Kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống nhanh nhạy, linh hoạt.
Kỹ năng tư vấn, thuyết phục khách hàng.
Nắm vững kiến thức về sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, năng động, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng+ Hoa hồng. Đảm bảo thu nhập trên 10 triệu
Thưởng tháng 13, Hiếu Hỉ, trung thu, 20/10, 08/03,...
Được đào tạo bài bản về kiến thức sản phẩm, dịch vụ, kỹ năng chăm sóc khách hàng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được hưởng đầy đủ các chế độ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 86 - 88 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

