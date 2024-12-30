Tuyển Nhân viên kinh doanh Mediastep Software Inc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu

Mức lương 10 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Vietjet Plaza, 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình - Tòa nhà Ba Đình Office, 19 Lê Thanh Nghị, Quận Hai Bà Trưng - Tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, 255 - 257 Hùng Vương, Quận Thanh Khê - Tòa nhà Nguyễn Kim, 253 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 35 Triệu

Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng là các khách hàng doanh nghiệp (được đào tạo kĩ năng tìm kiếm và xây dựng data khách hàng)

Liên hệ tư vấn về các gói xuất khẩu trực tuyến qua sàn Thương Mại Điện Tử - Alibaba và SourceVN

Phối hợp với bộ phận IT & Chăm Sóc Khách Hàng để hỗ trợ vận hàng gian hàng và giải đáp kịp thời các thắc mắc và vấn đề liên quan đến dịch vụ của công ty

Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm bán hàng/tư vấn/telesale, ưu tiên các lĩnh vực liên quan đến Thương Mại Điện Tử/Công Nghệ/Logistics/...

Điểm cộng khi có kinh nghiệm Sale B2B

Yêu thích và định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh/bán hàng/tư vấn

Kĩ năng giao tiếp và xử lí vấn đề tốt

Có tinh thần làm việc nhóm

Tại Mediastep Software Inc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn, tương ứng với năng lực và cấp bậc: Lương cơ bản (10 triệu) + % Hoa hồng trên doanh thu (up to 40%) + Thưởng + Phụ Cấp

Giải thưởng cho nhân viên có doanh thu cao nhất: 5.000.000 VND hoặc Macbook, Iphone

Cơ hội phát triển năng lực chuyên môn và năng lực quản lí, lộ trình thăng tiến lên Sale Leader sau 3 tháng

Hỗ trợ xe đưa đón nhân viên gặp khách hàng ở xa

Hỗ trợ công cụ liên hệ và quản lí khách hàng

Các hoạt động gắn kết, team buidling hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mediastep Software Inc

