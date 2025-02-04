Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HN VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Vị trí: KỸ SƯ THIẾT KẾ

Mức lương: 13.000.000 - 20.000.000 VND

Thực hiện bản vẽ cơ khí trên phần mềm Solidworks, Auto CAD

Xác nhận bản vẽ với trưởng phòng và các phòng ban liên quan trong công ty

Bóc tách bản vẽ và tính toán Bill of Material

Thực hiện điều chỉnh bản vẽ khi có sự thay đổi về sản phẩm

Tư vấn các bộ phận khác trong việc làm hàng mẫu hoặc sản xuất hàng loạt

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Hỗ trợ các bộ phận khác trong quá trình sản xuất

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hệ chính quy các chuyên ngành cơ khí, tự động hóa

Thành thạo sử dụng 3D Solidworks

Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí công việc tương đương tại các công ty gia công cơ khí

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệm các Bách Khoa, đối với các trường khác GPA trên 3.0

Ưu tiên ứng viên biết tiếng Hàn hoặc đã làm việc tại các công ty Hàn Quốc

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của nhân viên theo luật lao động

Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước

Chế độ thưởng, phụ cấp, hỗ trợ hấp dẫn

Môi trường làm việc trẻ - năng động, nhiều cơ hội phát triển bản thân

Review lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HN VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin