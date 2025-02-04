Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HN VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HN VINA
- Hà Nội: Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Vị trí: KỸ SƯ THIẾT KẾ
Mức lương: 13.000.000 - 20.000.000 VND
Thực hiện bản vẽ cơ khí trên phần mềm Solidworks, Auto CAD
Xác nhận bản vẽ với trưởng phòng và các phòng ban liên quan trong công ty
Bóc tách bản vẽ và tính toán Bill of Material
Thực hiện điều chỉnh bản vẽ khi có sự thay đổi về sản phẩm
Tư vấn các bộ phận khác trong việc làm hàng mẫu hoặc sản xuất hàng loạt
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Hỗ trợ các bộ phận khác trong quá trình sản xuất
Những Yêu Cầu Công Việc
Thành thạo sử dụng 3D Solidworks
Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí công việc tương đương tại các công ty gia công cơ khí
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệm các Bách Khoa, đối với các trường khác GPA trên 3.0
Ưu tiên ứng viên biết tiếng Hàn hoặc đã làm việc tại các công ty Hàn Quốc
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HN VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước
Chế độ thưởng, phụ cấp, hỗ trợ hấp dẫn
Môi trường làm việc trẻ - năng động, nhiều cơ hội phát triển bản thân
Review lương hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HN VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
