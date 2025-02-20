Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Cơ Khí Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Liên Minh làm việc tại Bình Dương thu nhập 400 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Liên Minh
- Bình Dương: 331 Liên Huyện, An Phú, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 400 - 1,000 USD
1. Nhận dữ liệu, yêu cầu từ khách hàng tính toán báo giá và lên phương án thiết kế kết cấu cơ khí, hệ tự động hóa.
2. Phối hợp với các phòng ban để lắp ráp và test hệ thống băng tải, máy đóng gói, máy chiết rót.
3. Theo dõi quá trình gia công ,lắp ráp hệ thống, chạy thử và lắp đặt tới khách hàng. Cải tiến và xử lý cơ cấu khi có vấn đề phát sinh.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
5. Chịu trách nhiệm báo cáo các hoạt động và hiệu quả dự án của mình và nhóm mình.
Với Mức Lương 400 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Độ tuổi: 25 - 35
• Có trên 3 năm kinh nghiệm vị trí thiết kế automation.
• Thành thạo Autocad 2D, 3D, Solidwork
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
• Chịu được áp lực cao trong công việc.
Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Liên Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Liên Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI