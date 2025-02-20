Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Cơ Khí Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Liên Minh làm việc tại Bình Dương thu nhập 400 - 1,000 USD

1. Nhận dữ liệu, yêu cầu từ khách hàng tính toán báo giá và lên phương án thiết kế kết cấu cơ khí, hệ tự động hóa.

2. Phối hợp với các phòng ban để lắp ráp và test hệ thống băng tải, máy đóng gói, máy chiết rót.

3. Theo dõi quá trình gia công ,lắp ráp hệ thống, chạy thử và lắp đặt tới khách hàng. Cải tiến và xử lý cơ cấu khi có vấn đề phát sinh.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

5. Chịu trách nhiệm báo cáo các hoạt động và hiệu quả dự án của mình và nhóm mình.