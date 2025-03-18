Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH MÁY TỰ ĐỘNG TRÍ VIỆT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thủ Đức, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế máy tự động.

Vẽ layout theo yêu cầu.

Khảo sát, xây dựng dự án theo yêu cầu của công ty.

Tách bản vẽ để chế tạo.

Công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 22 tuổi trở lên.

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành cơ khí/ chế tạo máy/ cơ điện tử .

Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng - 1 năm

Biết sử dụng các phần mềm CAD (AutoCAD, Inventor, Excel, Powerpoint,...)

Kiến thức vững về dung sai lắp ráp, quy trình lắp ráp máy.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả, tư duy cao.

Ưu tiên ứng viên đọc hiểu tài liệu tiếng Anh ( nếu có).

Có thể tăng ca.

Tại CÔNG TY TNHH MÁY TỰ ĐỘNG TRÍ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Các khoản phụ cấp tăng ca.

Các chế độ phúc lợi đầy đủ.

Thu nhập: thương lượng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY TỰ ĐỘNG TRÍ VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin