Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH MÁY TỰ ĐỘNG TRÍ VIỆT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH MÁY TỰ ĐỘNG TRÍ VIỆT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Thủ Đức, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế máy tự động.
Vẽ layout theo yêu cầu.
Khảo sát, xây dựng dự án theo yêu cầu của công ty.
Tách bản vẽ để chế tạo.
Công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 22 tuổi trở lên.
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành cơ khí/ chế tạo máy/ cơ điện tử .
Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng - 1 năm
Biết sử dụng các phần mềm CAD (AutoCAD, Inventor, Excel, Powerpoint,...)
Kiến thức vững về dung sai lắp ráp, quy trình lắp ráp máy.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả, tư duy cao.
Ưu tiên ứng viên đọc hiểu tài liệu tiếng Anh ( nếu có).
Có thể tăng ca.
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành cơ khí/ chế tạo máy/ cơ điện tử .
Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng - 1 năm
Biết sử dụng các phần mềm CAD (AutoCAD, Inventor, Excel, Powerpoint,...)
Kiến thức vững về dung sai lắp ráp, quy trình lắp ráp máy.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả, tư duy cao.
Ưu tiên ứng viên đọc hiểu tài liệu tiếng Anh ( nếu có).
Có thể tăng ca.
Tại CÔNG TY TNHH MÁY TỰ ĐỘNG TRÍ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Các khoản phụ cấp tăng ca.
Các chế độ phúc lợi đầy đủ.
Thu nhập: thương lượng
Các chế độ phúc lợi đầy đủ.
Thu nhập: thương lượng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY TỰ ĐỘNG TRÍ VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI